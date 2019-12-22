: Fransa'da polisler, fotoğrafı göstermedi diye gazeteciyi gözaltına aldılar

22.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:31

5 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan eylemler devam ediyor. Sarı yelekli eylemcilerin protestosunun görüntüleyen bir gazeteciye ise polisler, fotoğrafı göstermedi diye sert müdahalede bulundu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

HERKES SOKAKTA

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü; polislerin gazeteciye nasıl müdahale ettiğini gözler önüne seriyor.

FRANSA'DA KAOS

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor. Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor. Reforma karşı 5 Aralık'ta başlatılan grevler nedeniyle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.

CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışmadan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Haber Videosu