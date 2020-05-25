Fransa'da bir ilk: Marie Cau ülkenin ilk trans belediye başkanı oldu Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir ilçede yapılan seçimlerde Marie Cau seçildi.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki yerel seçimlerde Tilloy-lez-Marchiennes belediyesinin yeni başkanı trans birey Marie Cau oldu.

Seçim kampanyasının merkezine ekolojik çalışmaları ve yerel ekonomiyi koyan Marie Cau, ülkenin ilk trans belediye başkanı olarak tarihe geçti.

AFP haber ajansına konuşan Cau, 'aktivist olmadığını' ve belediyeciliğe odaklanmak istediğini söyledi.

Cau, "İnsanlar beni trans olduğum için seçmedi, onlar bir seçim programını seçti. İlginç olan, işler normalleştiğinde sizi diğerlerinden ayrı tutmuyorlar" dedi.

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa da Twitter hesabından Cau'yu kutladı.

Schiappa "Transların görünürlüğü ve trans fobiyle mücadele de siyasi hakların, kamu sorumlulukların yerine getirilmesine bağlı. Tebrikler Marie Cau!" dedi.

Belçika sınırındaki Tilloy-lez-Marchiennes ilçesinde yaklaşık 600 kişi yaşıyor.

Halk Mart ayınca belediye meclis üyelerini seçti.. Cumartesi günü de belediye meclisi üyeleri 'Hep beraber karar verelim' adı verilen listeden belediye başkanını oyladı seçildi.

Fransa Ulusal Trans Derneği kurucularından Stephanie Nicot, seçimler için "Vatandaşlarımızın giderek daha ilerici olduklarını görüyoruz. Vatandaşlar bireylerin cinsel kimliklerine bakmaksızın bireylerin değerlerine göre oy verdi" dedi.