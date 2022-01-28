Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi - Haberler
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Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da son 24 saatte 392 bin 168 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 392 bin 168 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 268 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 15'e çıktı.

Ülkede bir günde 392 bin 168 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 32,8'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 694'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 982 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelere tedavi altına alınanların sayısı yüzde 11,19 arttı.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Fransa, Güncel, Haber

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