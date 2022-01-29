Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haberler
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Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 332 bin 398 yeni vaka açıklandı.

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 332 bin 398 yeni vaka açıklandı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 178 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 456'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 332 bin 398 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 33,3'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 282 kişinin tedavisine devam ediliyor.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Fransa, Güncel, Haber

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