FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Hayrettin Nuhoğlu kimdir? 4 Şubat 2021 Hayrettin Nuhoğlu Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu kimdir? 4 Şubat 2021 Hayrettin Nuhoğlu Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU HAYRETTİN NUHOĞLU KİMDİR?

25.07.1953'te Trabzon'un Hayrat ilçesinde doğdu. Hayrat Merkez İlkokulu, Of Şehit Ahmet Türkkan Ortaokulu'ndan sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni 1970 yılında bitirdi. Yıldız Üniversitesi (İDMMA)' nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1980–81 yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nü tamamladı. 1986 yılında Kaşgarlı Dil Merkezi'nde İngilizce öğrendi.

1976 yılında Kadıköy'de kurduğu "Nuhoğlu Mühendislik Mimarlık" bürosunda üç arkadaşıyla birlikte çalıştı. 1985 yılında SUTAŞ A.Ş.'yi, 1987 yılında KURMAY YAPI Endüstri ve İşletmecilik A.Ş.'yi kurdu. 1991 yılında YETUR A.Ş.'yi kurarak turizm sektörüne de girdi. Bu şirket DARÜZZİYAFE adıyla İstanbul – Süleymaniye'de faaliyetini sürdürmektedir. Bu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

1981 sonunda Isparta'da kısa dönem askerlik yaptı.

1990 yılında Konya-Taşkent ilçesi Emiroğlu ailesinden Edebiyat Öğretmeni Zeliha Özdemir ile evlendi. Süheyla Selen, Gökçe Gül ve Osman Oğuz adında üç çocuk babasıdır.

1972 yılında Okul Ülkü Ocağı Başkanı, 1975'te Kadıköy Ülkü Ocakları Başkanı, 1976 yılında Ülkü-Tek yönetim kurulu üyesi, MHP'nin değişik kademelerinde görev yaptı. "İstanbul'da Ulaşım ve Trafik" ile "İstanbul ve Deprem" çalışmalarını yürüten teknik heyetin başkanlığını yaptı. 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinde MHP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı oldu. 2011 seçiminde kazandığı halde YSK'nın yurtdışı oylarını dağıtırken kanunu uygulamamakta ısrarı sonucu milletvekili olamamıştır. MHP'de iki dönem MYK üyeliği yaptı.

Mesleki, sosyal, kültürel, eğitim, spor ve yöresel birçok dernek ve vakıfta kuruculuk, yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Bazı sivil toplum kuruluşlarında görevleri devam etmektedir. Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı, Türk Mutfak Vakfı ile Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı ve Türk Düşünce Hareketi önem verdiği kuruluşlardır. " Türk Düşüncesi" kitabı 25. baskısı ile 55.000 adet dağıtılmıştır.

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.