Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza

Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış aylarında Yığılca'da yaban hayatta karaca avladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış aylarında Yığılca'da yaban hayatta karaca avladı. Fotokapanlara takılan avcılar yapılan takipler sonrasında bulunarak 44 bin 586 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce Yedigöller Yaban hayatı geliştirme sahası içerisinde kış aylarında avlanma yapanlara yönelik çalışma yaptı. Kış aylarında kurulan fotokapanlar sayesinde sahada kaçak avlandığı tespit edilen 10 kişi fotokapanlara takıldı. Şahıslardan 2 kişinin avlanması yasak olan 1 adet erkek karacayı avladıkları tespit edildi. Fotokapan ile görüntülenen şahısların kimlik tespitleri ve olay ile ilgili beyanlar doğrultusunda Yığılca Jandarma Komuntalığı ile işbirliği yapıldı. Kış aylarında avlanma yapan 10 şahıs yasadığı avcılık yapmaktan ve 1 adet avlanması yasak olan karacayı avlayan şahıslara toplamda 44 bin 586 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza
Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:35:22. #1.14#

title