Fotoğraflarla 1950'lerden günümüze 14 Şubat Sevgililer Günü hikayeleri
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Fotoğraflarla 1950'lerden günümüze 14 Şubat Sevgililer Günü hikayeleri

Sevgiler Günü olarak kutlanan 14 Şubat, herkese hitap etmese de çağımızın en popüler özel günlerinden biri. Avrupa'da ortaya çıkan ve yüzyıllardır süren gelenek, dünyanın dört bir köşesinde birbirinden ilginç etkinliklerle kutlanıyor

14.02.2020 07:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 07:32
Fotoğraflarla 1950'lerden günümüze 14 Şubat Sevgililer Günü hikayeleri

Sevgiler Günü olarak kutlanan 14 Şubat, herkese hitap etmese de çağımızın en popüler özel günlerinden biri. 'da ortaya çıkan ve yüzyıllardır süren gelenek, dünyanın dört bir köşesinde birbirinden ilginç etkinliklerle kutlanıyor.


Peki artık sınır tanımayan 14 Şubat'ta çiftler, birbirlerine aşklarını nasıl gösteriyor? Sizin için derlediğimiz bu fotoğraflarda romantizmin sınır tanımadığını bir kez daha göreceksiniz. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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