Fotoğrafıyla olay olan Manuş Baba'dan askerlik itirafı

Son zamanların sevilen şarkıcılarından olan Manuş Baba'dan askerlik fotoğrafı hakkında samimi bir itiraf geldi.

SAHNELERE DÖNDÜ

Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Manuş Baba geçtiğimiz ay 21 günlük vatani görevini tamamlayıp dönmüştü.Tekirdağ'da askerlik yapıp tezkeresini alarak geri dönen Manuş Baba, sahnelere de geri döndü. Manuş Baba, Edremit Altınoluk'ta konser verdi.

ASKERLİKTE TANINMAZ HALE GELMİŞTİ

Manuş Baba lakaplı Mustafa Özkan'ın askerlik fotoğrafı, sosyal medyayı sallamış ve birçok kişi askerlik halini konuşmuştu. Altınoluk'taki konserinde bu konuya değinen Manuş Baba'dan samimi bir itiraf geldi.

"BEN DE ÇOK GÜLDÜM"

Askerdeki fotoğrafına kendisinin de çok güldüğünü söyleyen ünlü müzisyen, "Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim" diyerek kendisini dinlemeye gelenleri kahkahaya boğdu.