Kayalıklarda Fotoğraf Çekmeye Çalışan Sosyal Medya Fenomeni, Feci Şekilde Can Verdi

Bikini ile yaptığı yürüyüşleri sosyal medya hesabından paylaşarak kısa süre içerisinde fenomen olan 36 yaşındaki Gigi Wu, fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan aşağıya düştü, genç kadın kurtarılmayı beklerken donarak öldü.

SAĞLIK EKİPLERİ FENOMENE MÜDAHALE EDEMEDİ

Bikini ile yaptığı yürüyüşler kısa süre içerisinde sosyal medya fenomeni olan 36 yaşındaki Taylandlı Gigi Wu, Tayland'ın Yushan dağının üzerinde bir kayalığının üzerinde fotoğraf çekmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. Cep telefon ile yardım isteyen genç kadın sağlık ekiplerini çağırdı. Fakat yamaç dibine düşen kadına kurtarma ekipleri ulaşamadı. Sosyal medya fenomeni dondurucu soğuk yüzünden donarak hayatını kaybetti. Ünlü fenomen ölüm haberiyle takipçilerini yasa boğdu.