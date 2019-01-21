Kayalıklarda Fotoğraf Çekmeye Çalışan Sosyal Medya Fenomeni, Feci Şekilde Can Verdi
Bikini ile yaptığı yürüyüşleri sosyal medya hesabından paylaşarak kısa süre içerisinde fenomen olan 36 yaşındaki Gigi Wu, fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan aşağıya düştü, genç kadın kurtarılmayı beklerken donarak öldü.
Bikini ile yaptığı yürüyüşleri sosyal medya hesabından paylaşarak kısa süre içerisinde fenomen olan 36 yaşındaki Gigi Wu, fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan aşağıya düştü, genç kadın kurtarılmayı beklerken donarak öldü.
SAĞLIK EKİPLERİ FENOMENE MÜDAHALE EDEMEDİ
Bikini ile yaptığı yürüyüşler kısa süre içerisinde sosyal medya fenomeni olan 36 yaşındaki Taylandlı Gigi Wu, Tayland'ın Yushan dağının üzerinde bir kayalığının üzerinde fotoğraf çekmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. Cep telefon ile yardım isteyen genç kadın sağlık ekiplerini çağırdı. Fakat yamaç dibine düşen kadına kurtarma ekipleri ulaşamadı. Sosyal medya fenomeni dondurucu soğuk yüzünden donarak hayatını kaybetti. Ünlü fenomen ölüm haberiyle takipçilerini yasa boğdu.
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Çin işi japon işi bunu bilen iki kişiCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÖYLE ÇIKARSAN TAŞA TAŞTA SNAA ÇIKAR BÖYLE BEYİNSİZLER KENDINI GÖSTERMEK İÇİN ÖLÜME ATLIYORLAR..Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ALLAH BELANI VERSİN DEMİŞTİM, TEŞEKKÜRLER TANRIM, BELASINI VERMİŞSİN.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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HIZLI YAŞA GENÇ ÖLCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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iyi olmuşCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır