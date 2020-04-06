Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya, Güncel

Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı

ABD'nin Florida eyaletinde park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda çıkan yangında 3 bin 500 araç yanarak kül oldu.

06.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:12

ABD'nin Florida eyaletindeki bir havaalanında çıkan yangında 3 bin 500 kiralık araç yandı.

Florida'nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı'nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda yangın çıktı. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının Cuma günü meydana geldiği ve 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi. Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.

18 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kaynak: İHA

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ABD Florida'da 3 bin 500 araç alev alev yandı
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