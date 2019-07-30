Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı trafik magandalarına ilk duruşmada tahliye

İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlandı.

Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIZ"

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti.

HAMİLE KADIN TAHLİYE KARARI SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi. Hamile kadın tahliye kararı sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, zanlılar için ilk duruşmada tahliye kararı verdi.

Zanlılar "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA