Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı trafik magandalarına ilk duruşmada tahliye
Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran tutuklu sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı. Pişman ve üzgün olduklarını söyleyen iki zanlı için tahliye kararı çıktı.
İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlandı.
Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.
"ÜZGÜN VE PİŞMANIZ"
İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti.
HAMİLE KADIN TAHLİYE KARARI SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi. Hamile kadın tahliye kararı sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI
Kararını açıklayan mahkeme, zanlılar için ilk duruşmada tahliye kararı verdi.
Zanlılar "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor.
NE OLMUŞTU?
Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
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Serbst bırakında trafikte başka kadınları dövsünler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU HABERE DUYDUĞUMDA YORUM YAZDIM AYNI YORUMU TEKRAR YAZIYORUM AĞAM EĞLENİYO BİZİMLE OLAN TOSUNUN SIRTINI SIVAZLIYON POLİS ABİME OLDU DAVA İÇİN MAHKEMEYE GİTMEYEN ADALET VAR SANIYOR İŞ MAHKEMESİ 13 DURUŞMA OLDU 2050 BİTER DİYORLARHIHIHAHHHAHAAIAHHHHAACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nasıl salarlar ya bunları. en az 1 ay kodeste yatmaları gerekirdi. ehliyetlerine de 6 ay el koysalar fena olmazdı. belki akılları başlarına gelirdi. koskoca adamlar cama vuruyor aynaya vuruyor haydut gibi. millet suç işlemekten korkmalı, cezalar yükseltilmeli. ayrıca maddi ve manevi para cezası verilmeli.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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halk bu karar karşısında sokağa dökülmeli ve adliye sarayının önünde bu verilen kararı protesto etmesi lazım. yoksa yarın bunlar bizimde başımıza gelir. adalet mülün temelıdır. nasıl adalet bu anlayamadım. ah osmanlı adaletı padışahın kolunun kesilmesıne karar veren mahkameler. biz onları beğenmedık kokuşmuş avrupanın kanunlarını aldık. şimdide . . paran varsa tahliye ol çık dışarı .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oh ne güzel , bende pisman ve üzgünüm , o baklavalari . . . . . . . ama pisman ve üzgünüm ,Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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adalet yok ülkedeCevap Yaz 181 3 Yayından Kaldır
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AYNISI İNŞALLAH BAŞINA GELİR, O ZAMAN SANA KAPININ KOLU NASIL GİRİLİR GÖRÜRSÜN.3 6 Yayından Kaldır
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osman kartal gerisi ne meraklısınız milleti kovmaya bi bitmediniz yaa bitin düşün yakamızdan balon milliyeçiler. . .2 2 Yayından Kaldır
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biz de olan bu beğenmezsen ileride kapı var2 43 Yayından Kaldır
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Ne yani sadece baklavacılar mı suçlu? Kadın hamile olabilir peki ya kocası ne yaptı da bu adamlar bu hale geldi. Bilmeden konusan ülke insanlarıyız.Cevap Yaz 17 138 Yayından Kaldır