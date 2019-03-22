FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul merkezli 37 ildeki FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyonlar yapılıyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN 108 ŞÜPHELİ AVUKAT

FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada Ankara ve İstanbul'da "Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri" oluşturulduğu belirlendi. Bunun üzerine 37 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerinden 108'inin avukatlık yaptığı belirtildi. 137 adreste yapılan operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

MUĞLA'DA FETÖ'NÜN "YENİ YAPILANMASINA" OPERASYON

Muğla'da, da FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine yönelik, 5 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütü Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri saptandı.

ÖRGÜT ÜYELERİ VE HÜCRE EVLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA