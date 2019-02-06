Son Dakika! İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çok sayıda vatandaşın yaşadığı 8 katlı bina çöktü. Kartal Belediye Başkanı, çöken binada 14 dairede kayıtlı 43 kişinin yaşadığını açıkladı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI: BİNADA 43 KİŞİ YAŞIYORDU

Çöken binada vatandaşların yaşadığı 14 daire ve binanın alt katında dükkanların olduğu belirtildi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bina 1992 yılında ruhsat almış. Burayla ilgili bir yıkım kararı yok. Hemen yanında 3 parsel var yıkım kararı verilmiş. Kartal'da riskli raporu olup yıkılmayan bina yok. Ama bu binanın imar barışını biz göremiyoruz. Müracatını Bakanlık görebilir. Onun dışında bize herhangi bir müracaat yok. Yıkım kararı olan bir yer değil. 14 daire 43 kişinin yaşadığı bilgisi var. Şuan içeride kaç kişi var belli değil. En alta atölye ve atölyede kimse yok. Bina ayrıca bir başkan yardımcımızın akrabasının binası. Binayla ilgili bizim bildiğimiz öğrendiğimiz bir patlama sonucu çökmesidir. 1 yaralı çıkarıldı." dedi.

CEVİZLİ MAHALLE MUHTARI: BİNADA 30 KİŞİ YAŞIYOR

Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, olay yerinden yaptığı açıklamada, binada 27 - 30 civarı vatandaşın yaşadığını söyleyerek, "Enkazın altında 5 araç var. Yakınları içeride 15 kişinin olduğunu söylüyor." dedi. Dağ, binanın yan tarafında konfeksiyon atölyesinin bulunduğunu, çökme sırasında atölyenin boş olduğunu söyledi.

"SESİMİ DUYAN VAR MI"

Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti. İtfaiye ekiplerinin binanın enkazına doğru "Sesimi duyan var mı?" diye seslendiği görüldü. Vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

VALİ ALİ YERLİKAYA OLAY YERİNE GİDİYOR

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

GÖRGÜ TANIĞI: BİNANIN ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜK

Olay yerinden ilk bilgileri paylaşan görgü tanığı, "Ortalık bir anda toz duman oldu ne olduğunu anlamadık" dedi.

"BİNANIN ALTINDA ÇOCUKLAR KALMIŞ OLABİLİR"

Binanın çöktüğünü gördüğünü söyleyen görgü tanığı, "Yol kenarında oynayan çocuklar vardı, tam emin değilim ama binanın altında kalmış olabilirler" dedi.



Olay yerinden ilk görüntüler;

Kaynak: DHA