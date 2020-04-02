İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
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Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, Johnson'un karantina süreci uzayabilir.

02.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:36
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir

Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson'ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta koronavirüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir video paylaşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede sadece bir günde 565 kişinin koronadan ölmesi nedeniyle çok pişman olduğunu söylemişti.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan, İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921'e ulaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir

Kaynak: DHA

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Avrupa Ülkesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir

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