Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
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Bağcılar, Güncel

Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir kişiye zorla maske takıp kolonya döken kişiye, 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevini haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.

25.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:32
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu

Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheliye verilen ceza belli oldu.

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. isimli zanlı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.

O BENİM ARKADAŞIM DEMİŞTİ

Şüpheli O.K. ifadesinde kolonyayı yaşlı vatandaşın kafasına zorla sıkmadığını söyleyerek, "O arkadaşım benim. Onu tanıyorum o da beni çok iyi tanıyor. 8 tane dil bilen insan nasıl şizofren hastası olabilir. Pişmanım hiç kimse bu durumda olmak istemez" dedi.

ALDIĞI CEZA BELLİ OLDU

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli O.K., 14 gün ev hapsi ile koronavirüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevini haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüde, yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya dökmüştü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurmuştu. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya dökmüştü.

Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Bağcılar'da Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu

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