Göçmenler akın akın giderken Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

28.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:30

Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.

Kaynak: DHA