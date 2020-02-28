Göçmenler akın akın giderken Yunanistan sınırını otobüsle kapattı
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Göçmenler akın akın giderken Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Türkiye'nin İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından mültecilere yönelik uyguladığı serbest geçiş kararı sonrası göçmenler sınıra akın ediyor. Ülkeye girişleri durdurmak için harekete geçen Yunanistan da sınırı otobüsle kapattı.

28.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:30
Göçmenler akın akın giderken Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.

Kaynak: DHA

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