21.12.2019 01:13 | Son Güncelleme: 21.12.2019 01:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm Bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Kaynak: DHA