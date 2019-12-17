Son dakika: Antalya'da bir bankaya silahlı soygun girişimi! Saldırgan gözaltına alındı
Antalya'dan gelen son dakika bilgisine göre, bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Soyguncu, personeli ve müşterileri dışarı çıkartırken bir güvenlik personelini rehin aldı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu saldırganı teslim olmaya ikna etti.
Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerideki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
Antalya'da bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
BANKA ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Özel Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor.
VATANDAŞLAR GÖZÜNÜ ALAMADI
Vatandaşların operasyon anlarını gözünü kırpmadan seyretmesi de kameralara yansıdı.
İKNA YÖNTEMİYLE TESLİM OLDU
Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu silahlı saldırganı teslim olması için ikna etti. Teslim olan soyguncu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Videosu: Son dakika: Antalya'da bir bankaya silahlı soygun girişimi! Saldırgan gözaltına alındı
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belki bi derdi vardır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hep bankalar insanları mı soyacak bazen de insanlar bankaları soyuyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adam kesin la casa de papel izlemiştir. :D :D ulan kamil Türkiye de soygun yapıpda çıkamazsın o bankadanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bankalar milleti soyarken iyi mi ? Bankalara üzülmüyorum beter olsunlar vampirlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HANGİ FİLMİ İZLEDİNİZCE COŞTUNUZ LEN. AMERİKADA TUTARDA BURDA PEK TUTMAZ :dCevap Yaz Yayından Kaldır