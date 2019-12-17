: Son dakika: Antalya'da bir bankaya silahlı soygun girişimi! Saldırgan gözaltına alındı

17.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:57

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerideki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Antalya'da bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

BANKA ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Özel Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor.

VATANDAŞLAR GÖZÜNÜ ALAMADI

Vatandaşların operasyon anlarını gözünü kırpmadan seyretmesi de kameralara yansıdı.

İKNA YÖNTEMİYLE TESLİM OLDU

Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu silahlı saldırganı teslim olması için ikna etti. Teslim olan soyguncu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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