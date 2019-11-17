MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu

17.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:56

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiğini, PKK/YPG terör örgütünün ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, DEAŞ'lı teröristlerle tereddütsüz bir iradeyle mücadele eden tek ülke olduğu ve DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, EN 800 DEAŞ'LIYI SERBEST BIRAKTI"

"Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."

18 SİVİLİ KATLEDEN TERÖRİST YAKALANDI

Öte yandan, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA