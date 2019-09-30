Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti

30.09.2019 14:37

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Kaza sonrası olay yerinde açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, " İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Şahin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da olay yerinde ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüste incelemelerde bulundu.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI: SEBEBİ İNCELEMEYLE BELLİ OLACAK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yaptığı açıklamada, "3 vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin. 3 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Kaza meydana gelir gelmez yakın hastaneler kaldırılıyor. Yaralı sayısını net bilemiyoruz. Çok üzücü bir kaza. Kazanın hangi sebepten kaynaklandığı yönünde bir bilgi yok. Daha sonra teknik incelemeler sonucu ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA