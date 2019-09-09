Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi

Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi

Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kazada Karabörk'ün eşi hayatını kaybetti.

09.09.2019 13:39
Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil, süt tankeriyle çarpıştı. Kazadan Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken, eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi
Kaynak: DHA
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