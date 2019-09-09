Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi
Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kazada Karabörk'ün eşi hayatını kaybetti.
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil, süt tankeriyle çarpıştı. Kazadan Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken, eşi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.