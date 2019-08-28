Aydın'da servis otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 20 yaralı

Aydın'da servis otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 20 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

28.08.2019 16:38
Aydın'da servis otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 20 yaralı

Aydın'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası otobüste çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İçinde 47 kişi olduğu bildirilen otobüste ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

1 YARALININ DURUMU CİDDİ

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

Aydın'da servis otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 20 yaralı
Kaynak: AA
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YORUMLAR (7)

  • FENERLİ:
    şöför köpeğe çarpsaydı, hayvan hakları savunucuları yaygarayı koparmıştı. olan onca insana olmuş ama hiç sesleri çıkmıyo
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  • ATSIZ:
    Bu nedir abi ya 20 kişinin canını nasıl hiçe sayarsın bilerek öldürmüyorsunki sonuçta köpeği bu kadar kutsallaştırmayın ÇİN köpek festivalinde yiyiyor bu hayvanları
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  • ALİ AGA:
    keşke çarpsaymışın bu kadar hasar olmazdı ama insan aniden hesaplayamıyor. Geçmiş olsun acil şifalar inşallah
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