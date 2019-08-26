Son dakika! MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı

26.08.2019 18:21

Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha hava harekatıyla öldürüldüğü belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 22 OLDU

MSB'den yapılan açıklamada: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu" denildi.

Kaynak: DHA