Son dakika! MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı
MSB, Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
26.08.2019 18:21
Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha hava harekatıyla öldürüldüğü belirtildi.
ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 22 OLDU
MSB'den yapılan açıklamada: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu" denildi.
Kaynak: DHA