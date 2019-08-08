Son dakika! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika! İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.
İzmir'in Seferihisar açıklarında kentin tamamının hissettiği bir deprem meydana geldi. Depremin 5,1 ancak hissedileninin 4.8 olduğu açıklandı.
DEPREM, KUŞADA KÖRFEZİ'NİN 8,19 KM AÇIĞINDA GERÇEKLEŞTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerin 18 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem Kuşadası Körfezi'nin 8,19 kilometre açığında gerçekleşti.
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