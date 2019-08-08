Son dakika! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.

08.08.2019 11:45
Son dakika! İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'in Seferihisar açıklarında kentin tamamının hissettiği bir deprem meydana geldi. Depremin 5,1 ancak hissedileninin 4.8 olduğu açıklandı.

DEPREM, KUŞADA KÖRFEZİ'NİN 8,19 KM AÇIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerin 18 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem Kuşadası Körfezi'nin 8,19 kilometre açığında gerçekleşti.

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Kaynak: DHA
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