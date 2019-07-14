Baraj gölünde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Özgürcan- Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi.Özgürcan (14) ve OlcayUlalı (15) kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu (13) serinlenmek için baraja girmiş ve kaybolmuştu. Ekiplerce akşam saatlerinden itibaren arama çalışmalar başlatılmış ancak çocuklardan bir haber alınamamıştı.
1 GÜN SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Bugün Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerin çalışmaları sonucu 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının cansız bedenini gören aileler olay yerinde fenalaşırken 3 çocuğun cenazesi ise otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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ilkokul 1. sınıfta yüzme öğretilmesi lazım bu mecbur tutulması gerekir 3 tarafımız denizle çevrili halkımızın yarısı yüzme bilmiyor veya öğrenme hevesi yok sadece futbol çılgınlığı var ülkemizdeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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NEDEMEK birde dalga geçiyorsun utanmaz cahil burda iki genç hayatını kaybetmiş1 Yayından Kaldır
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oldu peki baş üstüne hallederiz.4 Yayından Kaldır
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Allah düşmanıma vermesin böyle acıCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır