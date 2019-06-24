Savunma Bakanı Akar'ın, MHP, CHP VE İYİ Parti liderleriyle yapacağı görüşmenin detayları belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek. Hulusi Akar'ın liderler ile gündemin sıcak başlıklarını görüşeceği öğrenildi.

GÜNDEMİN SICAK BAŞLIKLARINI GÖRÜŞECEKLER

Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında parti liderlerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA