Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme: Öldürülen terörist sayısı 48'e çıktı
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" denildi.
TENDÜREK'TE 2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda, bir haftada 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde dün tespit edilen 2 terörist, Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
Hafta başında da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.
Kaynak: DHA