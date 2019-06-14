Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme: Öldürülen terörist sayısı 48'e çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" denildi.

TENDÜREK'TE 2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda, bir haftada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde dün tespit edilen 2 terörist, Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Hafta başında da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA