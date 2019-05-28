İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'da serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na girdikten sonra kaybolan iki çocuktan acı haber geldi. Barajda kaybolan iki çocuğun cansız bedenine az önce ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.

BARAJA GİREN İKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk kayboldu.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

ACI HABER GELDİ

Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA
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