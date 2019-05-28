İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'da serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na girdikten sonra kaybolan iki çocuktan acı haber geldi. Barajda kaybolan iki çocuğun cansız bedenine az önce ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.
BARAJA GİREN İKİ ÇOCUK KAYBOLDU
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk kayboldu.
EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.
ACI HABER GELDİ
Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (16)
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Mekanları cennet olsun, Allah ailelerine sabırlar versin, hiç bir anne ve babaya bu acıyı yaşatmasın inşallah. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇOCUKLAR ÖLMESİN ARTIK :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AİLESİNE BAYRAM ZEHİR OLDU.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AH BU ALİBEYKÖY BARAJI. . . AH YAVRULARIM RABBİM MEKANINIZI CENNET EYLESİN.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah sabır versin onlar zaten cennetlikCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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