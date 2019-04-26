Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Tutuklandı

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Uzun, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık Uzun'u tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Mahkeme Sabri Uzun'un tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA