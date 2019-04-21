Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Saldırıyı Kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası hükümetten peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRI

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı şehit cenazesinde bir grubun fiili saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik tedbiri kapsamında çevredeki bir evde tutulan Kılıçdaroğlu'nun, bir süre sonra zırhlı araçla evden çıkarıldığı öğrenildi.

BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyla ilgilisosyal medyadan açıklama yaptı. Kalın yaptığı paylaşımda,"Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte İbrahim Kalın'ın yaptığı paylaşım;

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Kaynak: DHA