Denizli'de Öğrencileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi: 34 Yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada, 22'si öğrenci 34 kişi yaralandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi. Kazada 34 kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen Öz Antalya Tur'a ait 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı.
34 YARALI ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 1'i ağır 34 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazadan ilk görüntüler;
Kaynak: DHA
YORUMLAR (10)
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okul gezileri hep problem. . . vakit kazanmak için gece yola çıkılır, şöförün uykusu gelir. . . aynı günün gecesi geri dönülür falan. . . ben çocuğumu okul gezisine gönderme taraftarı değilim.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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geçmiş olsun acil şifalar dilerimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gecmıs olsun acıl sıfalar dılerım ısalah kımseye bır sey olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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dümdüz yol nasıl kaza oluyor yavaş gidin önünüze bakın tlf ve yandakilerle konuşma lütfen daha agır cezalar verilsin .genelikle tur otobüsleri tek söför günü birlik şehirler arası yapıyor yorgun bitkin yaralı kardeşlerimize geçmiş olun açil şifalarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır2690: Bu kaza yapan otobüste 2 şöfor var ve ikisi de tecrübeli biliyorum ve tanıyorum. Kaza için başka bir durum var diye düşünüyorum ve inşallah kimseye de bir sey olmamıştır.1 Yayından Kaldır