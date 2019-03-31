Son Dakika! Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanlığından yapılan seçim açıklamasında ''Şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız da seçim günü olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.'' ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama metni şu şekildedir:

"TEDBİRLER GÜNCELLENMEKTE"

''2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tüm vatandaşlarımızın özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlanmış ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerimiz güncellenmektedir."

"310 OLAY MEYDANA GELMİŞTİR"

"Saat 15.00 itibarıyla Bakanlığımıza illerimizden 310 seçim olayı bilgisi ulaşmıştır. Bu olayların 62'si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a Muhalefet, 51'i oy pusulaların fotoğraflarını çekme, 35'i tehdit ve hakaret, 62'si kasten yaralama ve darp, 15'i oy verme düzenini bozma, 11'i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20'si izinsiz silah taşıma ve 54'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

"Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.''

Kaynak: DHA