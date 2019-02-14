Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakanlığı: Otelin Yıkıma Başlandı

Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakanlığı: Otelin Yıkıma Başlandı

Son dakika! Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır.

Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakanlığı: Otelin Yıkıma Başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır."

Kaynak: DHA
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