Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakanlığı: Otelin Yıkıma Başlandı
Son dakika! Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır."
Kaynak: DHA