PKK'ya Ağır Darbe! Son 3 Haftada, 2'si Gri Listede Olmak Üzere 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada,"Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordinelerin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA