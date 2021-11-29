İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu - Haberler
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İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da etkisini gösteren fırtına, Avcılar Firuzköy'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesini, içinde görevlisi varken uçurdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu.

KULÜBE, GÖREVLİ İLE BİRLİKTE UÇTU

Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi arabanın üzerine doğru uçtu. Görüntülerde çevredeki insanların panik halde lodosla mücadele ettiği görülüyor. Kulübenin içerisindeki görevlinin ise sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi gelmedi.

HAYATI FELÇ ETTİ

Öte yandan yurdun çeşitli yerlerinden ve İstanbul'daki birçok noktada kötü haberler geliyor. Bazı noktalarda binaların çatısı uçtu, kimi yerlerde ağaçlar ve tabelalar uçtu.

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