Fırat Üniversitesi'nde tekerleme yarışması

26.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:14

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ)uluslararası öğrenciler arasında tekerleme yarışması düzenlendi.



FÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından 150 uluslararası öğrencinin katılımıyla yapılan "Tekerleme Yarışması" Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Kovancılar MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Özek, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın, öğretim elemanları ve davetliler yer aldı. Yarışmada 9 öğrenci finale kaldı ardından da ilk 3'e girenler belirlendi. İlk 3'e giren öğrencilere ödülleri verildi.



Etkinlikte, Rektör Yardımcısı Hasar, uluslararası öğrenciler açısından Fırat Üniversitesinin geldiği noktayı ve yabancı öğrenci yerleştirme sürecini değerlendirdi.TÖMER Müdürü Yalçın'da Türkçenin önemine ve birleştirici gücüne vurgu yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA