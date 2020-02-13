Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı
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Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı

Elazığ'ın Keban İlçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battı.

13.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:15
Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı

'ın İlçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battı.

Kazada alabora olan tekneyi kullanan ((54) kayboldu.

Köprüde nöbet tutan jandarma ekiplerinin kazayı görmesi üzerine, AFAD ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama polislerince nehirde arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı
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