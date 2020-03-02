: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

02.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

32 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan Bakanlık, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denilmişti.

Haber Videosu