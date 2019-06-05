Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi! 2 asker yaralandı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ YOĞUN ATEŞ ALTINDA

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de Azez ilçesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu. Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

FIRAT KALKANI HAREKATI NEDİR?

Fırat Kalkanı Harekâtı veya Suriye İç Savaşına Türk Askerî Müdahalesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilmiş Özgür Suriye Ordusu grupları tarafından yapılmış ve başarı ile sona eren operasyon.

FIRAT KALKANI'NDAKİ MESAJ NEDİR?

Türkiye'nin Cerablus operasyonuna 'Fırat Kalkanı' ismini vermesi PYD ve YPG'ye mesaj olarak yorumlanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tanklar Suriye sınırını geçmişti. Cerablus bölgesinin IŞİD'ten temizlenmesi için yapılan askeri harekata 'Fırat Kalkanı' ismi verilmişti. Türkiye, Fırat'ın batısını 'kırmızı çizgi' olarak ilan etmişti.

Kaynak: İHA