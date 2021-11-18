Firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı - Haberler
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Firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski birinci sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski birinci sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan İstanbul'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan firari eski emniyet müdürü Kaplan'ın İstanbul Bahçelievler'de saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Kaplan'ın örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle telefon görüşmesi kayıtlarının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği belirlendi.

Ankara'ya getirilen firari Osman Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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