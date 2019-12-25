: Star Wars hayranı bir kişi, film esnasında telefonuna bakan adamı yumrukladı

25.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:07

Star Wars serisinin son filmi bazı eleştirmenler tarafından beğenilmese de hayranları izlemek için her şeyi göze alıyor. Kanada'da bir adam film sırasında telefonunu kontrol eden başka bir adamı yumrukladı, "Ben gerçek bir Star Wars hayranıyım. Bir yıldır bunu bekliyorum" diyerek kendini savundu.

STAR WARS HAYRANLIĞI ÖFKEYE DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta gösterime giren 'Star Wars: The Rise of Skywalker' (Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi) filmi gişede beklentilerin altında kalsa da serinin hayranları ilgileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kanada'nın Vancouver kentinde yaşanan olayda, Scotiabank sinemasında filmi izleyen Joe Bond, telefonunu kontrol ettiği için bir izleyici tarafından yumruklandı. Filmin henüz açılış sahnesinde telefonu çalan Bond, bebek bakıcısının aradığını düşünerek kontrol etmek amacıyla telefonunu cebinden çıkardı.

"SAKİNLEŞMESİNİ SÖYLEDİM AMA O YUMRUK ATTI"

Bunu gören bir seyirci ise kendisini kaybederek bağırıp çağırmaya başladı. Sinema salonunda yumruklu saldırıya uğrayan Bond isimli vatandaş, yaşanan olay için "Sakinleşmesini söyledim ama sakinleşmedi ve sonra da yüzüme yumruk attı. Pek çok insan bu vaziyeti videoya çekti çünkü bir hayli komikti" şeklinde konuştu" dedi.

"BU PİSLİK TELEFONU AÇSIN DİYEREK Mİ BİR SENE BEKLEDİM"

Diğer izleyiciler tarafından yuhalanan ve salondan çıkartılan öfkeli hayran ise "Ben gerçek bir Star Wars hayranıyım. Telefonunu kapat, Lanet olası aklınızı kullanın. Bir pislik telefonunu açsın diyerek mi kahrolası bir sene boyunca bekledim?" diyerek kendisini savundu.

Tartışma esnasında durdurulan film ise, öfkeli adamın dışarı çıkartılmasıyla kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Diğer

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