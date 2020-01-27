5'inci kata çıkıp intihar etmek istedi, vatandaşlar o anları film izler gibi seyretti
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5'inci kata çıkıp intihar etmek istedi, vatandaşlar o anları film izler gibi seyretti

Siirt'te iş hanının 5'inci katına çıkan 30 yaşındaki bir kişi intihar girişiminde bulundu.

27.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:18
5'inci kata çıkıp intihar etmek istedi, vatandaşlar o anları film izler gibi seyretti

Siirt'te iş hanının 5'inci katına çıkan 30 tasarlamak bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen vatandaşların intihar girişimini filmi izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

FİLM İZLER GİBİ SEYRETTİLER

Olay kent merkezinde bulunan bir iş hanının 5'inci katında yaşandı. Edinilen bilgilere Aydın B., iş hanının 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Aydın B.'yi ikna etmeye çalışırken çevrede toplanan vatandaşlar olayı film izler gibi seyretti. Polis ekiplerince ikna edilen genç intihardan vazgeçirerek bulunduğu yerden indirildi.

Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen Aydın B., emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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