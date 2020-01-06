Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (2)

06.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:55

'İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR'

İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3 kişiden 2'sinin ölmesi, birinin de tedaviye alınmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Göksel, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 1988'den bu yana başarılı organ nakilleriyle yüzlerce hastanın yaşama tutunmasını sağladığını belirtti. Merkezin uzman kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla Türkiye'nin öncü organ nakil merkezleri arasında yer aldığını, dünyada da başarılarıyla anıldığını vurgulayan Göksel, Türkiye'deki diğer organ nakil merkezlerinde olduğu gibi merkezlerinde de organ naklinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşulların sağlanması durumunda yapılabildiğine değindi. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yapılan nakil sonrası hastaların gözlemlerinin de yine bu doğrultuda devam ettiğinin altını çizen Göksel, şunları kaydetti:

Kaynak: DHA

"Organ nakilleri arasında en zor olanı kuşkusuz kadavradan yapılan nakillerdir. Ayrıca organ nakli sonrasında, nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi birçok başarıya imza atmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili kurumumuz tarafından başlatılan inceleme sürmektedir. Yapılan ilk incelemelerde; nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütüldüğü saptanmıştır. İddialarla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir."İZMİR,