Filiz'i döverek, ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat (2)
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Filiz'i döverek, ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat (2)

Filiz'i döverek, ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

'KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ'İzmir'de, hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'i (38) darbederek, ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi İbrahim Tekin'in (44) beraat ettiği duruşma sonrası Filiz Tekin'in ailesinin avukatlarından İslam Gezer, açıklama yaptı.

'KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ'

İzmir'de, hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'i (38) darbederek, ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi İbrahim Tekin'in (44) beraat ettiği duruşma sonrası Filiz Tekin'in ailesinin avukatlarından İslam Gezer, açıklama yaptı. Beraat kararının kendilerini üzdüğünü belirten Gezer, "Dosya içinde alınan raporların göz önünde bulundurulmadığı kanaatindeyiz. Örneğin; Ege Üniversitesi Hastanesi'ne giriş yapıldığında tanzim edilen geçici raporda, Filiz Tekin'in sırtında ve kalçasında darp izleri ve hayati tehlikesinin olduğu tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumu raporunda da hastane raporuna atıfta bulunulmuştu. Bu raporlar göz önünde bulundurulmadı mı? Bunların yanı sıra Filiz Tekin'in durumunun ağırlaştığı haberi, çiftin çocuklarınca teyzelerine haber verilmiştir. Bu çocuk; babasından, yan evdeki veya mahalledeki akrabalarından yardım talebinde bulunmazken, kilometrelerce ötede bulunan teyzelerinden yardım istemiş. Dolayısıyla biz, sanığın en azından bu celsede ileri sürdüğümüz ihmal suretiyle 'kasten öldürme' suçundan olmasa bile önceki celsede savcılık tarafından okunan mütalaadaki suçlardan cezalandırılmasını beklerdik. Duruşmadan çıkar çıkmaz UYAP üzerinden süre tutum dilekçesini gönderdik. Gerekçeli karar yazıldığında bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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