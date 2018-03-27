Filistin Uçan Bir Kuş Kadar Özgür Değil"

AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Müzisyen Samir Joubran, "Yapmak istediğimiz aslında elinde barış ve ümit mesajları tutan, özgürlüğü için savaşan Filistin'in müzisyenleri olmaktır." dedi.

Filistinli ud sanatçısı 3 kardeş Wissam, Adnan ve Samir Joubran'ın birlikte kurduğu "Le Trio Joubran" adlı müzik grubu, ekim ayında yeni albümlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Grubun sözcüsü Samir Joubran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin köklü bir müzik kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Müzik bizim için güzel bir hobi. Çünkü insanların bu sanattan keyif almasını sağlıyorsunuz." diye konuştu.

Müzik yaparken mutlu olduklarını dile getiren Joubran, "İnsanlara yaptığımız müzikle biraz olsun umut ve mutluluk taşıyabiliyorsak biz de çok mutlu oluyoruz ve bu sanatı sevdiğimiz için de çok mutluyuz. Bu durum biraz da Joubran ailesinin müziğe olan tutkusuyla alakalı bir şey." ifadelerini kullandı.

Üç kardeşin en büyüğü olan Samir Joubran, eserlerinde genellikle özgürlük ve barış temalarını ele aldıklarının altını çizerek, şunları aktardı:

"Zor şartlar altında yaşayan Filistin halkından birisi olarak acı ve gözyaşı değil, ümit, gelecekte iyi bir yaşam hayali ve işgalin sona ermesi bizim ilham kaynaklarımız arasında. Aslında ilham denilince bizim aklımıza özgür bir kuş geliyor. Filistin maalesef bugün uçan bir kuş kadar özgür değil."

"Biz kurban veya birer kahraman değiliz"

Müzik aracılığıyla insanlara sevgi ve umut yaymayı amaçladıklarını söyleyen genç müzisyen, şöyle devam etti:

"Biz kurban veya kahraman değiliz. Böyle olmayı amaçlamıyoruz. Böyle olmak da istemiyoruz. Biz sadece normal insanlar olmak istiyoruz. Normal bir insan, işgale karşı özgürlüğü için savaşır. Bizim yapmak istediğimiz de aslında elinde barış ve ümit mesajları tutan, özgürlüğü için savaşan Filistin'in müzisyenleri olmaktır."

Joubran Türkiye'de birçok hayrana sahip olduklarını ve merakla takip edildiklerini aktararak, "Türk seyircisiyle bir bağ kurmak gerçekten güzel şey. Bu konuda gerçekten mutluyuz." dedi.

Türkler ile Filistinlilerin tarih boyunca beraber olduklarına dikkati çeken sanatçı, "Tarihe baktığımızda, Filistin'in özgür kalması için Türk milletiyle beraberce savaştık ve bu dava için bugün olduğu gibi her zaman beraber savaşmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün, Filistin'in başkenti olarak kalabilmesi için de yine birlikte mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Samir Joubran yeni albüm üzerine çalıştıklarını belirterek, Türk müzik gruplarından biriyle seslendirdikleri bir eserin de albümde yer alacağını aktardı.

Filistin ud geleneğini yaşatmaya çalışıyorlar

Dört nesildir ud çalan ve ud imalatıyla uğraşan bir ailenin çocukları olarak dünyaya gelen Nasıralı üç kardeş Samir, Wissam ve Adnan Joubran besteledikleri eserlerle de Filistin ud geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Duygusal müzikleriyle Filistin kültürünü ve halkının yaşadıklarını temsil eden "Le Trio Joubran" 2004'te Paris'te kuruldu.

"Taqaseem" (1996) ve "Sou'fahm" (2001) adlı iki solo albüm çıkaran Samir Joubran, üçüncü albümü "Tamaas"da (2003) ise kardeşi Wissam Joubran ile düet yaptı.

Üç kardeş, ud alanında özgün bir çalışma niteliği taşıyan "Randana" albümünü 2005'te, Nassim Amaouche imzalı "Elveda Gary" filminin müzikleri olarak da kullanılan "Majaz" albümünü ise 2007'de yayımladı.

Grup, Paris'e ilk gittikleri günden bugüne, yaşadıklarının bir yansıması olarak nitelendirilen "Asfar" albümünü ise 2011'de müzikseverlerle buluşturdu.

Çağdaş Arap edebiyatının ünlü şairi Filistinli Mahmut Derviş'e 13 yıl boyunca eşlik eden genç müzisyenler, Derviş'in kendi sesinden şiirlerinin yer aldığı "A l'ombre des mots" (2008) adlı albümünün bestelerini de hazırladı.

Perküsyon sanatçısı Yousef Hbeisch ile çalışmalarına devam eden grubun bugüne kadar konser verdiği önemli merkezler arasında Carnegie Hall, Paleo Festival (CH), WOMAD, Dubai Uluslararası Film Festivali, Holland Festival, Theatre de la Ville, Bahrain Manama Cultural Hall yer alıyor.

Grup, 24 Temmuz'da Fransa'da bir konser verecek.