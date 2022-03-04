Filistin, İsrail'i, topraklarını tehlikeli atık alanı olarak kullanmakla suçladı

Filistin Çevre Kalitesi İdaresi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı tehlikeli ve zehirli atıklar için çöplük olarak kullandığını ve bu şekilde "Filistinlilerin zehirlenmesine ve yavaş ölümüne yol açtığını" bildirdi.

Filistin Çevre Kalitesi İdaresi tarafından Filistin Çevre Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in çevreye zararlı sanayisini işgal altındaki Filistin topraklarına taşıdığı belirtilerek, "İsrail atığının, Filistin toprağına yasa dışı kaçırılmasının ortak mücadele gerektiren bir gerçeklik olduğu" vurgulandı.

İsrail'in tehlikeli atıklarını işgal altındaki Filistin topraklarına bırakmasının "Filistin halkının zehirlenmesine ve yavaş ölümüne yol açtığına" dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in toprakları ve suyu kirlettiği, biyolojik çeşitliliği yok ettiği, tarım topraklarının kirlettiği ifade edilerek, bunun uluslararası çevre anlaşmalarına aykırı olduğu kaydedildi.

Filistin, Basel Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi'ne 2015 yılında imza atarak, İsrail'den tehlikeli atıkların işgal altındaki Batı Şeria'ya bırakılmasına ilişkin yasal önlemleri edinmiş, ihlalleri Basel Sözleşmesi sekreteryasına iletmeye başlamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, dünyada iklim değişikliğine ve insanlığın çevreye verdiği zararlara ilişkin yapılan Glasgow kentindeki Taraflar Konferansı'nda (COP26) İsrail'i işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşim yerleri aracılığıyla "çevresel bir tehdit oluşturmakla" suçlamıştı.

Filistinli hak örgütleri, İsrail'i 1967 yılından itibaren işgal ettiği topraklarda askeri esaslar üzerine inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşimleri ve bununla ilgili yapılaşma çalışmalarıyla çevreye ve ekolojik dengeye "ağır zarar verdiğini" raporlamıştı.