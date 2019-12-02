Filistin'in Ramallah kentinde dev Noel ağacı kuruldu
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Ramallah kentindeki Al-Bireh Meydanı'nda bulunan dev Noel Ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı. Vatandaşlar, kutlamalara katılmak için meydana akın etti.
Hazreti İsa'nın yeniden doğduğuna inanılan 'Nativity (Yeniden Doğuş)' adı altındaki kutlamalar, Ramallah kent merkezindeki Al-Bireh Meydanı'nda gerçekleşti.
NOEL AĞACI KUTLAMAYLA IŞIKLANDIRILDI
Meydana dikilen Noel Ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı. Kutlama esnasında dini ayin ve marşlara yer verildi.
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILDI
Binlerce kişinin katıldığı kutlamada havai fişek gösterisi de yapıldı. Meydanlara akın eden Filistinliler, özçekim yapmayı da ihmal etmedi.
İşte kutlamalardan renkli kareler;