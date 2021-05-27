Filipinler Devlet Başkanı Duderte: "Kitlesel etkinliklere katılanlar hapse atılacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filipinler Devlet Başkanı Duderte: "Kitlesel etkinliklere katılanlar hapse atılacak"

Filipinler Devlet Başkanı Duderte: 'Kitlesel etkinliklere katılanlar hapse atılacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Covid-19 salgını nedeniyle yasaklanan toplu etkinliklere katılan herkesin hapse atılacağını açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Covid-19 salgını nedeniyle yasaklanan toplu etkinliklere katılan herkesin hapse atılacağını açıkladı.

Kamuoyuna yönelik yaptığı sert çıkışlarla zaman zaman dünya gündeminde geniş yer bulan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu kez Covid-19 salgın tedbirlerine uymayanlara seslendi. Salgın nedeniyle yasaklanan toplu etkinliklere katılan herkesin hapse atılacağını duyuran Duderte, bir havuz partisi sonrası bildirilen küme enfeksiyonlarını işaret ederek, "Çoğunuz suç işliyorsunuz. Çünkü bir araya geldikten sonra, birlikte yüzdükten sonra Covid-19 kapacağınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Tedbirlere uymayanların hükümetin salgınla mücadelesini görmezden geldiğini belirten Duderte, "Covid-19'a yakalanıp virüsü başka masum kişilere bulaştırmanız suç. Bu gerçekten bir suç" şeklinde konuştu.

"Beni bu konuya el atmaya zorluyorsunuz"

Covid-19 tehdidi karşısında kayıtsız kalanları vaka sayısını azaltmaya yardımcı olmak yerine virüsü yaymakla suçlayan Duderte, polisin kabalık toplantılara katılanları tutuklamasına olanak tanıyacak bir yasa bulacağını dile getirdi. Duderte, "Uygun bir yasa arayacağım. Çünkü beni bu konuya el atmaya ve kontrol etmeye zorluyorsunuz" diye konuştu.

Küme enfeksiyonu bildirilmişti

Filipinler'deki mevcut karantina kısıtlamalarına rağmen Quezon şehrinde gerçekleştirildiği ortaya çıkan bir havuz partisine katılanlardan 54'ü Covid-19'a yakalanmış, hükümet ise kısıtlamaları ihlal edenlerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Ayrıca ülkenin farklı bölgelerindeki tatil beldelerinde de yasakların ihlal edildiği kamuoyuna yansımıştı.

Filipinler'de korona virüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 193 bin 976 vaka tespit edilirken, 20 bin 169 kişi ise hayatını kaybetti. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Hadise Müge Anlı Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filipinler Devlet Başkanı Duderte: "Kitlesel etkinliklere katılanlar hapse atılacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 09:41:41. #1.13#

title