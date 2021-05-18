Filipinler Devlet Başkanı Duderte'den Covid-19 açıklaması
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Filipinler Devlet Başkanı Duderte'den Covid-19 açıklaması

Filipinler Devlet Başkanı Duderte'den Covid-19 açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Covid-19'a karşı aşı olmayı reddeden kişilerin başkalarını enfekte etmemek için evde kalması gerektiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Covid-19'a karşı aşı olmayı reddeden kişilerin başkalarını enfekte etmemek için evde kalması gerektiğini söyledi.

Korona virüs salgını ile mücadelede aşılama çabaları dünyanın farklı ülkelerinde devam ederken, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den ülkesindeki aşı çalışmalarına şüpheyle yaklaşanlara yönelik yeni çıkış geldi. Bugün yayınlanan bir konuşmasında aşıların etkisine ilişkin korkuların dayanağının olmadığını belirten Duderte, aşılanmak istemeyenlere yönelik "Sizi zorlayamayız ama aşı olmak istemiyorsanız, başkalarına bulaştırmamak için evinizden dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı. Duderte, söz konusu kesimin ülkenin içinde bulunduğu krizi çözmeye yardım etmek yerine sürü bağışıklığına ulaşma süresini uzattığını ifade etti.

7 AŞIYA ONAY VERİLMİŞTİ

Filipinler Covid-19 aşılama seferberliğine 1 Mart'ta Çin tarafından hibe edilen yaklaşık 600 bin dozluk Sinovac aşısı ile sağlık çalışanlarından başlamış, 4 Mart'ta ise Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) sağladığı 525 bin 600 dozluk AstraZeneca aşısının ilk bölümünün teslim alındığı bildirilmişti. Daha önce Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısına da onay verilen ülkede, Rusya üretimi Sputnik V de acil durumlarda kullanım için vize almıştı. Son olarak ise Janssen, Covaxin ve Moderna aşılarına yeşil ışık yakılmıştı.

Dün itibariyle toplam Covid-19 vaka sayısının 1 milyon 149 bin 925'e ulaştığı ülkede, 19 bin 262 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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