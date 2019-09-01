Filipinler'de uçak düştü! Ölü sayısı 7'ye çıktı

01.09.2019 15:59

Filipinler Laguna bölgesindeki Calamba kentinde düşen küçük uçak, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.Yetkililer tarafından ölü sayısının artabileceğini belirtildi.

YARALI SAYISI BELİRTİLMEDİ

2 evin de hasar gördüğü kazada, yaralı sayısı henüz belirlenemedi. İtfaiye, olay yerinde yanan uçak ve yerleşim yerlerine müdahale ederken; arama kurtarma ekipleri ise kazada yaralananları kurtarmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA