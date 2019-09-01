Filipinler'de uçak düştü! Ölü sayısı 7'ye çıktı

Filipinler'de uçak düştü! Ölü sayısı 7'ye çıktı

Filipinler'de uçak düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı. Yaralı sayısının henüz belirlenemediği kazada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

01.09.2019 15:59
Filipinler'de uçak düştü! Ölü sayısı 7'ye çıktı

Filipinler Laguna bölgesindeki Calamba kentinde düşen küçük uçak, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.Yetkililer tarafından ölü sayısının artabileceğini belirtildi.

YARALI SAYISI BELİRTİLMEDİ

2 evin de hasar gördüğü kazada, yaralı sayısı henüz belirlenemedi. İtfaiye, olay yerinde yanan uçak ve yerleşim yerlerine müdahale ederken; arama kurtarma ekipleri ise kazada yaralananları kurtarmaya çalışıyor.

Filipinler'de uçak düştü! Ölü sayısı 7'ye çıktı
Kaynak: DHA
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